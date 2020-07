Verletzte Vögel in Böblingen Tierquäler schießt auf Tauben

In Stuttgart häufen sind Schüsse auf Tauben immer wieder

Leins erinnert sich an einen weiteren Fall in Böblingen. Die Stuttgarter Tierschützer registrieren hingegen immer wieder, dass offenkundig Taubenhasser mit Luftgewehren jagen, dies ebenfalls auf belebten Plätzen in der Innenstadt. Dazu zählen die Vorplätze zweier zentral gelegener Gotteshäuser: der Hospitalkirche und der Leonhardskirche, in deren Dachboden die Gemeinde rund 400 Tauben in zwei Schlägen beheimatet.