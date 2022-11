Genau wie in Leonberg hatte es am Bodensee ebenso eine Petition für den Verbleib des dortigen Helikopters Chrtistoph 45 gegeben. Und genau wie im Juni in Leonberg, wurde jetzt in Friedrichshafen die Petition von einer grün-schwarzen Mehrheit abgeschmettert. Hans Dieter Scheerer sieht darin nur „ein weiteres Beispiel für die Sturheit im Innenministerium, das auf seiner Neuordnung der Luftrettung besteht und jegliche Kritik ungehört in Gutsherrenart abtut.“