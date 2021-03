Leonberg - Weil Stromkabel verlegt werden, sind die die Uhlandstraße und die Flattichstraße in Höfingen seit Montag und noch bis zum 21. Mai gesperrt. Die Vollsperrungen sind jeweils von 7 bis 17 Uhr erforderlich. Gearbeitet wird in zwei Abschnitten. Voraussichtlich bis zum 7. Mai wird in der Uhlandstraße zwischen Lachentorstraße und Körnerstraße gearbeitet, im Anschluss in der Flattichstraße.