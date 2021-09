Verkehrszählung in Leonberg Vorbereitung für die Stadt von Morgen

„Um mit dem Umbau der Innenstadt nach dem Konzept Stadt für morgen beginnen zu können, müssen vorher zahlreiche Daten erfasst werden“, sagt Stephan Kerner. Der Verkehrsplaner leitet seit Anfang dieses Monats das städtische Referat Mobilität. Ein wichtiger Baustein für die Pläne sei die Erhebung des Verkehrsaufkommens an den neuralgischen Punkten in der Innenstadt. Die Videokameras stehen daher am Neuköllner Platz, in der Leonberger Straße/Brennerstraße, am Obi-Kreisverkehr, in der Römerstraße/Zufahrt Kaufland sowie Steinbeisstraße.