Verkehrsversuch Leo Test unter Realbedingungen ist wichtig

Seitdem in den Pfingstferien in der Leonberger Innenstadt versuchsweise eine sogenannte Umweltspur eingeführt wurde, reißt die Kritik aus der Bevölkerung nicht ab: Zu gefährlich, gerade für die Radfahrer. Die markierten Flächen werden immer wieder unterbrochen. Autofahrer müssen Slalom fahren. In Stoßzeiten, vor allem bei Staus auf der Autobahn geht im Zent rum gar nichts mehr. Die Stadtverwaltung nimmt zu der Kritik Stellung. Wir dokumentieren wichtige Aussagen der Stadt: