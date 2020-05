Verkehrspolitik Leonberg will seine Mobilität umkrempeln

Cohn: „Wir haben bei uns ein Klimaproblem“

Dieser Passus bereitete auch Georg Pfeiffer Kopfweh: „Wir wissen nicht, was das für den Haushalt bedeutet“, sorgte sich der Freie Wähler. „Ich kann nicht einem Blankopapier zustimmen, deren Auswirkungen erst 2021 absehbar sind.“

„Wir verpflichten uns nicht zu bestimmten Projekten“, entgegnete der Grünen-Fraktionschef Bernd Murschel. Aber jetzt sei die Chance da, mit finanzieller Unterstützung die ökologische Stadtentwicklung voranzutreiben. „Hier sehen wir, wie schwer es das Land hat, Geld auszugeben“, kommentierte der Landtagsabgeordnete die Skepsis vieler Ratskollege mit Ironie.

Auch die Stadtspitze plädierte eindringlich dafür, dass sich Leonberg als eine der landesweit 15 Modellkommunen bewerben soll, gerade mit Blick auf eine Umgestaltung der stark belasteten Eltinger Straße. „Wir haben bei uns ein Klimaproblem“, meinte Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). „Daher brauchen wir Modelle, wie wir das in den Griff kriegen können.“

Doch gerade eine mögliche Verkehrsberuhigung der Eltinger Straße sehen nicht wenige Stadträte problematisch. Würde etwa eine der Fahrspuren für Busse und Radler reserviert, so befürchtete Jörg Langer von den Freien Wählern, dass die Innenstadt dann mangels einer Umgehung den Durchgangsverkehr endgültig nicht mehr aufnehmen könnte. Für Elke Staubach geht es nicht nur um die Eltinger Straße: „Wir brauchen ein Konzept für den kompletten Bereich mit Bahnhofsstraße und Lindenstraße“, forderte die CDU-Fraktionschefin.

„Können uns nicht vorschreiben, wofür wir unser Geld ausgeben“

Gerade für diese übergreifenden Überlegungen, so argumentierte Klaus Brenner, sei das „Kompetenznetz Klima Mobil“ sehr hilfreich. „Das ist immer mit der Stadtplanung kombiniert“, erklärte der Baubürgermeister mit Blick auf die Neugestaltung des Postareals.

„Eine Expertise von außen wäre die Grundlage für alles, was wir weiterentwickeln“, sagte Brenner auf Nachfrage unserer Zeitung. Den Schwerpunkt sieht der Leonberger Chefplaner in der Nord-Süd-Achse, also der Eltinger Straße, aber auch in einer Nord-Ost-Linie, die Bosch in der Poststraße mit der Berliner Straße verbinden soll. Die Befürchtung, dass die Stadt vom Land auf ein Projekt festgelegt wird, teilt Brenner nicht: „Die können uns nicht vorschreiben, wofür wir unser Geld ausgeben.“

Am Ende hat der Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt, dass Leonberg sich als Modellkommune bewerben soll. Wer es wird, entscheidet sich im August.