Verkehrspolitik in Leonberg Das war’s: Seilbahn schwebt in weite Ferne

Funktioniert nur in Südamerika

Gegen eine Seilbahn spricht vor allem die Führung über und an Wohnhäusern vorbei. „Das funktioniert in Südamerika, wo der Leidensdruck durch den Verkehrskollaps viel größer ist als bei uns“, sagt der österreichische Seilbahn-Experte Christof Albrecht. Auch seien die Gondeln mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern deutlich langsamer als Straßenbahnen. Schließlich müsste die die angedachte Strecke Bahnhof-Leo-Center-Postareal am Wertstoffhof starten, da direkt am Bahnhof kein Platz sei. Albrechts Fazit: „Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist jenseits von Gut und Böse.“