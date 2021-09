Verkehrskontrolle an der A8 Polizisten finden Diebesgut aus Frankreich

Knapp 100 Verstöße geahndet

Während der Kontrolle, die die Polizei von 9 bis 15 Uhr durchführte, überprüften die Einsatzkräfte rund 90 Fahrzeuge, etwa 150 Personen und etwa 290 Dokumente und Ausweispapiere. Die Liste der Vergehen war lang: Die Beamten ahndeten knapp 100 Verstöße, unter anderem wegen illegalen Aufenthalts, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verstöße gegen die Sozialvorschriften, Ladungssicherung, Überladung und technischer Mängel. Insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von etwa 4800 Euro erhoben und untersagten in 16 Fällen die Weiterfahrt. Die Beamten beschlagnahmten bei der Kontrolle sogar Diebesgut. 32 Arbeitsgeräte und acht 25-Liter-Kanister Kraftstoff konnten einem Einbruch in Frankreich zugeordnet werden.