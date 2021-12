Verkehrskontrolle am „Sindelfinger Wald“ Ist das ein Alpaka im Auto?

66 Verstöße festgestellt

Zunächst überprüften die Einsatzkräfte zwischen 9 und 15 Uhr 72 Fahrzeuge, 103 Personen und 224 Dokumente. Dabei stellten sie 66 Verstöße fest. Von 35 gewogenen Fahrzeugen waren zehn überladen, in 18 weiteren Fällen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Sechs Lkw befanden sich nicht in vorschriftsmäßigem Zustand, in drei Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen. Gegen vier Personen ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. 44 Fahrerinnen und Fahrer mussten ihre Fahrt bis zur Behebung festgestellter Mängel unterbrechen.