Verkehrsknoten in Weil der Stadt Grabenstraße wird teils für Lastwagen gesperrt

Stadt will Ausnahmeregel prüfen

Dass die Verkehrslage an der Kreuzung nicht ungefährlich ist, darüber waren sich die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung, in der auch das Lastwagenverbot diskutiert wurde, einig. Die vorgeschlagenen Lösungsansätze gingen teils aber weit auseinander: So wurde etwa die Ausweitung des Gehwegs, eine komplette Sperrung oder das Aufstellen von Schildern vorgeschlagen. Etliche Anregungen, darunter eine Ausnahmeregel für Landwirte, will die Verwaltung nun mit dem Landratsamt erörtern.