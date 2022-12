Ein Zeuge hat am Donnerstag gegen 15.30 Uhr einen roten Mercedes CLA beobachtet, der in der Weil der Städter Straße in Renningen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen sein soll. Nach Aussagen des Zeugen kam das Auto mehrfach auf die Gegenspur ab und gefährdete dabei mehrere Verkehrsteilnehmer. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Fahrer abfangen und unterzog ihn einer Verkehrskontrolle. Sie stellte bei dem 62-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch fest, zudem machte er einen stark alkoholisierten Eindruck. Er musste deshalb zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. Das Polizeirevier Leonberg bittet weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter Telefon 0 71 52 / 60 50 zu melden.