Verkehrschaos nach A8-Unfall Chicken Wings auf der Autobahn

Vor Ort waren neben Polizei und Autobahnmeisterei auch noch 15 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus Leonberg. Diese unterstützen den Abschleppdienst noch mehrere Stunden lang bei der Räumung der Unfallstelle. Für die Bergung des Fahrzeugs musste ein Kran anrücken. Besonders aufwendig für die Hilfskräfte vor Ort war auch das Aufräumen der Ladung: „Der Lkw war ein Kühltransporter und war mit Chicken Wings und Co. beladen“, berichtet der Leonberger Feuerwehrkommandant, Wolfgang Zimmermann. Diese hätten die Einsatzkräfte teilweise von Hand auflesen und umladen müssen, „aufwendig“, betont Zimmermann. Auch deshalb habe die Sperrung der Autobahn so lange angehalten.

Rückstaus mit bis zu 15 Kilometern Länge

In Fahrtrichtung Stuttgart bildeten sich vor der Sperrung Staus mit bis zu 15 Kilometern Länge, aus Stuttgart kommend bis zu sechs Kilometer. Der Verkehr aus Richtung Pforzheim, der über Rutesheim abgeleitet wurde, verstopfte auch dort die Straßen, bis die Autobahn um kurz vor 13 Uhr wieder freigegeben wurde. Und auch im Anschluss kam es weiter zu Beeinträchtigungen: Durch den Unfall wurde die Mittelleitplanke beschädigt, wegen der Reparaturen richtete die Autobahnmeisterei am frühen Nachmittag eine Zone mit reduzierter Geschwindigkeit ein. Am Nachmittag hatte sich die Verkehrslage wieder beruhigt.

Kritik übt Thomas Duppel von der Rutesheimer Feuerwehr im Nachgang vor allem an anderen Verkehrsteilnehmern: „Die Rettungsgasse hat mal wieder überhaupt nicht funktioniert.“ Weil die Unfallstelle so dicht an der Anschlussstelle Rutesheim lag, habe sich die Verzögerung zwar in Grenzen gehalten. Genervt, so Duppel, habe es aber.