Verkehr Renningen saniert Straßen für drei Millionen Euro

Keine Bäume in Schubert- und Stifterstraße

Der Kompromiss, auf den sich die Gemeinderäte geeinigt hatten, sieht nun keine Bäume in der Schubertstraße und der Stifterstraße vor. Dafür werden in der Blumenstraße, beim Kindergarten, und in der Rosenstraße (zwischen der Rutesheimer- und der Blumenstraße) welche eingepflanzt, insgesamt rund ein Dutzend.