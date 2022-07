Verkehr in Rutesheim Neue Displays geben den Takt an

Habe ich ihn schon verpasst oder kommt er noch? Wer in Rutesheim Bus fährt, kann nun an einigen Haltestellen einen Blick auf die neuen digitalen Anzeiger werfen und weiß, wann der nächste Bus kommt. „DFI Light“-Anzeiger, wie sie im Fachjargon heißen, – die Abkürzung steht für Dynamische Fahrgast-Information –, zeigen an der Haltestelle die nächsten Abfahrtszeiten der jeweiligen Buslinien an. Außerdem geben sie Auskunft über eventuell auftretende Verspätungen, Ausfälle oder Störungen. Die verwendeten Displays sind auch bei direkter Sonneneinstrahlung sehr gut lesbar und werden bei Dunkelheit beleuchtet. Die Datenversorgung der Anzeiger erfolgt über Mobilfunk.