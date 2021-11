Verkehr in Leonberg Umweltspur für Bus und Rad

„Da muss man nicht warten, bis draußen was passiert, sondern kann, wenn man das Modell aufgebaut hat und die entsprechenden Daten eingegeben hat, alle möglichen Verkehrssituationen und ihre Wirkungen am Computer simulieren“, sagte Maurmaier. Damit habe er selbst gute Erfahrungen gemacht. Mit der Planung des Kreisels am Porscheplatz in Zuffenhausen beispielsweise war damals eine Diplomandin Maurmaiers vertraut. „Simulationen führen zu guten Ergebnissen, vielleicht kann man sich dann sogar das Provisorium sparen.“

Radl kämpft dafür schon viele Jahre

Begeistert von diesem Vorschlag war der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). „Eine gute Idee, auf dieser Grundlage können wir weiter diskutieren.“ Und auch der CDU-Stadtrat Willi Wendel, dessen Fraktion einen einjährigen Testlauf des Verkehrsversuchs gefordert hatte, nickte zustimmend. Gudrun Sach (Grüne) kann sich ebenfalls mit dem Simulationsmodell anfreunden.

„Und die Halbierung der Brennerstraße zugunsten eines sicheren Radweges ist schon seit mehr als 20 Jahren auf der Liste unserer Anträge“, sagte Sach, die sich bei Radl engagiert. Die Arbeitsgruppe der Lokalen Agenda bemüht sich seit ihrer Gründung 1996, die Situation der Radfahrer in Leonberg zu verbessern – bislang nur mit überschaubarem Erfolg.

Und so ist Grundrun Sach zufrieden, dass dieses Thema angegangen wird – auch die Drängelei in der Eltinger Straße in Richtung Ditzingen, wo die beiden Fahrbahnen zu einer zusammengeführt werden. „Die Einrichtung einer Umweltspur ist der richtige Weg“, meinte Sach. In welchem Umfang die Simulation durchgeführt werden soll, müsse jetzt geklärt werden, sagt Sebastian Küster, der Pressesprecher der Stadt. „Das Referat für innovative und intermodale Mobilität geht davon aus, dass die Simulation im Zuge der laufenden Planung im Jahr 2022 stattfinden sollte und insbesondere der Neuköllner Platz in den Fokus gerückt wird.“

Auch die Bahnhofsstraße und die Lindenstraße werden, wie vom Planungsausschuss vorgeschlagen, in einer Untersuchung mit einer Verkehrssimulation analysiert.