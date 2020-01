Verkehr in Leonberg Stickoxidwerte unterschreiten erstmals den Grenzwert

Leonberg - Auch wenn zum Jahresanfang dank Feuerwerk und Inversionswetterlage wieder Feinstaubalarm für die Landeshauptstadt ausgerufen wurde, so gab es zum neuen Jahr auch gute Nachrichten, was die Luftqualität betrifft. Und das nicht nur für Stuttgart. Die Leon­berger Grabenstraße reiht hinter dem ­Neckartor und der Hohenheimer Straße, der Freiburger Schwarzwaldstraße und der Eugen-Adolff-Straße in Backnang auf Rang fünf der stärksten Verbesserungen bei den Stickoxiden ein. Das teilte das ­Verkehrsministerium in Stuttgart unter Berufung auf Messdaten der Landes­anstalt für Umwelt (LUBW) mit.