Verkehr in Leonberg Stadt will über Tempolimits selbst entscheiden

In der Region hat fällt Leonberg eine gewisse Vorreiterrolle zu: Aus der näheren Umgebung gehören lediglich Eislingen an der Fils, Pforzheim und Remseck dem Bündnis an. Jüngst ist auch Stuttgart beigetreten.

Die Befürworter des Beitritts erhoffen sich, „unterschiedliche Tempo-Flickenteppiche“ zu vermeiden, wie es Dieter Maurmaier (FDP) ausdrückt. Vor allem aber sollen Kommunen die Möglichkeit haben, über das Tempo bei ihnen selbst zu bestimmen.

Zurzeit wird beim Bund entschieden

„Die Geschwindigkeitsbegrenzung anzupassen, wo nötig, ist eine recht einfach umzusetzende Maßnahme, die dazu beiträgt, dass der Verkehr sicherer wird und Umweltbelastungen reduziert werden können“, erklärt Stephan Kerner, der Leiter des städtischen Referats für innovative Mobilität.

Diese Entscheidungen zur Straßenverkehrsordnung werden derzeit noch auf Bundesebene getroffen. Die Kommunen haben bisher nicht die Möglichkeit, allein zu entscheiden, wann und wo Geschwindigkeiten angepasst werden.

OB Cohn fordert Kompetenz

„Die Entscheidung ist notwendig, um zu verdeutlichen, dass die Kommunen derzeit keinen eigenen Handlungsspielraum mit Blick auf die Geschwindigkeiten vor allem bei Ortsdurchfahrten haben“, sagt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD). „Doch gerade diese Kompetenz ist für die Entwicklung lebenswerter Ortskerne notwendig.“

Der Beitritt zur Initiative stößt in der Kommunalpolitik nicht nur auf Zustimmung. Doch die Befürchtung einiger Stadträte, so könne sozusagen durch die Hintertür in Leonberg flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden, weist die Stadtverwaltung zurück.

Straßen sind Aushängeschilder

Die sei nicht die Absicht. Der Beitritt zur Initiative könnte jedoch ermöglichen, in Zukunft selbst zu entscheiden, wo Änderungen nötig sind.

„Lebendige, attraktive Städte brauchen lebenswerte öffentliche Räume“, heißt es im Positionspapier der Initiative. Gerade die Straßen und Plätze seien das Aushängeschild, das Gesicht der Städte. Daher wird gefordert, dass Tempolimits auf kommunaler Ebene entschieden werden können.