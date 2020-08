Verkehr in Leonberg Plastik-Kreisel wird zum Beton-Kreisverkehr

Leonberg/Gerlingen - „Nichts ist so beständig, wie ein Provisorium.“ Diese Weisheit gilt auch für das Plastik-Gebilde an der Kreuzung Stuttgarter Straße, Neuen Ramtelstraße und der Füllerstraße aus Gerlingen. Nun ist es offiziell: Der Knotenpunkt wird vom Regierungspräsidium Stuttgart zum Betonkreisverkehr ausgebaut – wie der an der Rutesheimer Straße.