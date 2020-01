Verkehr in Leonberg Halteverbot in Steinbeisstraße

Leonberg - In der Steinbeisstraße herrscht von Mittwoch, 22. Januar, an absolutes Halteverbot. Und zwar im Einfahrtsbereich von der Römerstraße her. „Durch die neue Zufahrt zum Rewe-Parkplatz kommt es durch die dort regulär geparkten Fahrzeuge immer wieder zu Behinderungen“, begründet das Ordnungsamt die Entscheidung. „Zwischen den Ausfahrten von Rewe und dem Drogerie-Markt führt der Begegnungsverkehr dazu, dass auf den Gehweg ausgewichen werden muss, was Fußgänger gefährdet.“