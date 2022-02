Verkehr in Leonberg Freie Bahn für einen Rad-Beauftragten

Die Stelle eines expliziten Radwegkoordinators ist zwar neu, doch in früheren Jahren gab es im Planungsamt mit Andrea Wexel eine Mitarbeiterin, die sich mit viel Herzblut für Verbesserungen im Radwegenetz eingesetzt hatte. Nach ihrem Wechsel in die Planungsabteilung des Enzkreises wurde es im Leonberger Rathaus ruhig an der Radfront.