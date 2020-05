Böblingen - Der Böblinger Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz will weiterhin dafür eintreten, die B464 auf vier Spuren auszubauen. „Langfristig kommen wir in meinen Augen darum nicht herum“, sagt der CDU-Politiker. „Die B 464 ist eine zentrale und stark befahrene Verkehrsachse in unserem Landkreis.“ Um die Verkehrssicherheit im gesamten Kreis nachhaltig zu verbessern, müsse die B 464 deshalb auf vier Spuren ausgebaut werden.