Verkehr im Kreis Ludwigsburg Wie geht es weiter mit dem B 10-Ausbau?

Aus Sicht des Regierungspräsidiums genügt eine Umweltverträglichkeitsstudie, die ein Fachbüro erstellt, aus, um die Bedenken auszuräumen. Die Ergebnisse zu den Aspekten Klima- und Artenschutz fließen in die Planung mit ein.

Die Ortsumfahrung Enzweihingen

Die B 10 soll um den Vaihinger Stadtteil Enzweihingen herumgeführt werden, am sogenannten Vaihinger Eck entsteht eine vergleichsweise große Kreuzung – mit ausladenden Auf- und Abfahrten. Lange wurde über die Straßenmeisterei gestritten. Sie weicht der Kreuzung und wird für rund acht Millionen Euro am Pulverdinger Hof wieder aufgebaut. Für die Ortsumfahrung läuft derzeit das Planfeststellungsverfahren. Führende Umweltverbände haben Einwände erhoben – unter anderem seien seltene Pflanzen- und Tierarten durch die neue Straße gefährdet. „Derzeit werden diese Stellungnahmen bearbeitet. Im Anschluss wird ein Erörterungstermin festgesetzt“, heißt es aus dem RP.

Die Auffahrt in Korntal-Münchingen

Eigentlich hätte der Gemeinderat von Korntal-Münchingen vor Weihnachten beschließen sollen, wie das städtische Straßennetz an die B 10 angebunden wird, wenn die Auffahrt Müllerheim ein Stück nach Westen verlegt ist. Denn das ist beschlossene Sache – und auch das hängt mit dem Ausbau der B 10 zusammen.

Müllerheim liegt zu nahe an der Autobahnausfahrt Zuffenhausen, außerdem fehlen Ein- und Ausfädelspuren. Der Gemeinderat muss nun am 13. Februar eine Entscheidung fällen. Das RP hat schon mehrfach damit gedroht, dass die Gemeinde von der B 10 abgeschnitten werden könnte.

Die Pulverdinger Kreuzung

Zumindest in einem Punkt sind sich fast alle einig: Die beiden Einmündungen der Landstraßen aus Richtung Eberdingen-Hochdorf und Markgröningen sollen zu einer Kreuzung zusammengelegt werden. Zurzeit münden die beiden Straßen circa 350 Meter voneinander entfernt auf die B 10. An beiden Stellen staut es sich – und auch in den Städten wirkt sich das auf den Verkehr aus. Selbst Eberhard Zucker befürwortet die Zusammenlegung. Und Markus Rösler sagt: „Ich bin ausdrücklich dafür, Hochdorf und Markgröningen besser anzubinden.“ Der Landtagsabgeordnete stört sich aber an der Art und Weise, wie das geschehen soll – nämlich mit einer sogenannten teilplanfreien Anschlussstelle.

In dieser Variante würde die B 10 unter der Landstraße, die dann Hochdorf und Markgröningen verbindet, hindurchführen. Eine Voraussetzung: die B 10 ist vierspurig. Rösler und Zucker plädieren für Einfädelspuren.