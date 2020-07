Verkehr im Heckengäu Mönsheim klagt gegen Porsche-Zufahrt

Mönsheim fürchtet Verkehrschaos

Besonders folgende Punkte missfallen Mönsheim: Bislang ist vorgesehen, dass man von der Porsche-Südzufahrt nur in eine Richtung abbiegen kann, nämlich in Richtung Mönsheim, damit alle Pendler direkt zur Autobahnauffahrt Heimsheim fahren. Weissach hatte das durchgesetzt, um den Verkehr aus Flacht rauszubekommen. Die Mönsheimer Gemeinderäte befürchten nun eine Zunahme mit noch mehr Staus im Berufsverkehr in Richtung ihres Ortes. Schon heute ist der Bereich der Diebkreuzung kolossal überlastet, mit Staus, die zum Teil bis in den Mönsheimer Ortskern zurückreichen. Abgelehnt wird zweitens ein neuer Radweg zwischen der L 1134 und der K 4569. Der Nutzen stehe in keinem Verhältnis zu den Kosten und dem Flächenverbrauch. Klärungsbedarf sieht Mönsheim weiter bei der Entwässerung der Kreisstraße über das Tosbecken auf Mönsheimer Gemarkung.