Verkauf perfekt Lewa hat jetzt eine schwedische Mutter

Es werde seine Ressourcen im Management auf den Energiemarkt der nächsten Generation konzentrieren, um ein nachhaltiges Wachstum in der mittel- bis langfristigen Zukunft zu sichern. Gleichzeitig werde das Unternehmen die Erlöse aus dem Verkauf zum Abbau der Fremdverschuldung und zur Verbesserung seiner Finanzlage nutzen.

Neuer Mutterkonzern will sich im Pumpengeschäft verstärken

Mit der aktuellen Übernahme von Lewa und Geveke will Atlas Copco seine Präsenz und sein Technologieangebot im Bereich der Verdrängerpumpen ausbauen. Der schwedische, international agierende Industriekonzern fertigt und vertreibt Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik, Ausrüstungen für die Energietechnik sowie Industriewerkzeuge und Montagesysteme.

Die deutschen Produktionsgesellschaften befinden sich in Essen unter dem Dach der Atlas Copco Holding GmbH, die deutschen Vertriebsgesellschaften sind Töchter der ebenfalls in Essen ansässigen Atlas Copco Deutschland GmbH.

„Lewa hat eine lange Tradition in der Unterstützung von Kunden und der Entwicklung führender industrieller Dosiertechnik für den effizienten, präzisen und sicheren Umgang mit Flüssigkeiten“, sagt Andrew Walker, der Präsident des Geschäftsbereiches Power Technique im belgischen Antwerpen, „und Geveke verfügt über eine starke technische Kompetenz und bietet komplette industrielle Dosierlösungen vom Konzept bis zur Inbetriebnahme.“

Die Geschäftsführung von Lewa bleibt an Bord

Der Kauf sei eine Cash-Transaktion, die mit Mitteln von Atlas Copco durchgeführt wird und unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen steht, heißt es in einer offiziellen Erklärung von Atlas Copco. Die Übernahme soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Der größte Teil des übernommenen Geschäfts wird in der so genannten Division Power and Flow innerhalb des Geschäftsbereichs Power Technique angesiedelt sein, ein kleinerer Teil in der Division Service innerhalb des Geschäftsbereichs Compressor Technique.

„Die Geschäftsführung von Lewa bleibt in ihrer jetzigen Form bestehen“, sagt Nicole Kochenburger, Marketing-Managerin des Leonberger Unternehmens. An der Spitze stehen also weiterhin Stefan Glasmeyer und Martin Fiedler. Auch auf den Standort Leonberg oder gar auf die Mitarbeiter habe die Übernahme keine Auswirkungen. „Es handelt sich um ein Wachstumsprojekt von Atlas Copco“, sagt Kochenburger.

Das Unternehmen Atlas Copco

Gründung

Gegründet wurde das Unternehmens Atlas im Jahr 1873 in Stockholm. In seinen Anfängen versorgte es die schwedische Eisenbahngesellschaft mit Geräten aller Art für den Bau und den Betrieb der neuen Eisenbahn des Landes. Mitte der 1880er Jahre begann eine strategische Umorientierung hin zur Produktion modernerer Produkte wie Dampfmotoren und Dampfkessel.

Neuausrichtung

1901 nahm das Unternehmen in seiner neu eingerichteten Pneumatikabteilung die Produktion von Druckluftwerkzeugen auf. 1917 fusionierte Atlas mit Diesels Motorer, einem Hersteller von Schiffsmotoren und stationären Dieselmotoren. Ab sofort hieß das Unternehmen Atlas Diesel. Während die Entwicklungen im Pneumatikbereich voranschritten, ging es mit dem Dieselmotorengeschäft steil bergab. Das Unternehmen gab diese Sparte im Jahr 1948 auf.

Name

Ein neuer Name musste gefunden werden, der die Geschäftstätigkeit widerspiegelte und die ausländischen Tochtergesellschaften einbeziehen sollte: Atlas Copco leitet sich vom Namen einer belgischen Tochtergesellschaft ab, der Compagnie Pneumatique Commerciale. Weltweit beschäftigt das Unternehmen derzeit etwa 40000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz in Höhe von zehn Milliarden Euro.