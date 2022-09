Vergewaltigungsfall aus Leonberg Neun Jahre nach der Tat erst vor Gericht

Der Mann mit dem kahlen Schädel und der Brille schaut mit ängstlichen Augen rings umher, als er am Morgen in den Verhandlungssaal des Stuttgarter Landgerichts geführt wird. Er ahnt noch nicht, dass sein Prozess, in dem ihn die Staatsanwaltschaft wegen einer Vergewaltigung im Jahr 2013 angeklagt hat, nach nur einer Stunde und einer langen Pause um die Mittagszeit abgebrochen werden wird und im Oktober noch einmal von vorn beginnen muss.