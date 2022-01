Vergehen gegen Wildtiere bei Renningen Reh und Tauben müssen qualvoll sterben

Hunde, die nicht jederzeit abrufbar sind, müssen an die Leine

In einem Naturschutzgebiet gelten sehr strenge Regeln, was unter anderem das Mitführen von Hunden angeht. Diese müssen grundsätzlich angeleint sein, es gibt keine Ausnahme. Die Gebiete sind entsprechend ausgeschildert. Doch auch außerhalb von Naturschutzgebieten müssen Hundehalter Vorschriften beachten. So weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass innerorts, also innerhalb der bebauten Ortslagen, was auch Sportgelände, Schulgelände, Stadtparks, öffentliche Straßen und Gehwege einschließt, Hunde stets an der Leine geführt werden müssen.