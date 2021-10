Vergärungsanlage Leonberg Nur noch die Baugenehmigung fehlt

Und so war auch dieses Datum für den Böblinger Landrat Roland Bernhard der Einstieg in seine Begrüßungsrede am Richtfest. Die Partnerschaft mit dem Landkreis Esslingen sei kaum unter Dach und Fach gewesen, als der verheerende Brand ausgebrochen sei. „Da hat sich gezeigt, was eine wahre Partnerschaft ist, und es hat uns imponiert, dass wir in dieser schwierigen Lage Hilfe bekommen haben“, sagte Roland Bernhard, der sich bei seinem Esslinger Amtskollegen Heinz Eininger bedankte. Dieser hat es sich nicht nehmen lassen, bei dem Richtfest für den Start des gemeinsamen Projekts dabei zu sein.