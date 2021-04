Verfolgungsjagd mit der Polizei Nach den Engelbergtunnel war die Flucht dann zu Ende

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Rauschgiftfahnder führten den 42-Jährigen am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vor, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragen Haftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Autofahrer, die durch das Verhalten des 42-Jährigen auf seiner Flucht gefährdet wurden, können sich unter der zentralen Hinweisnummer 08 00 / 1 10 02 25 bei der Kriminalpolizei melden.