Leonberg - Eine filmreife Verfolgungsjagd lieferten sich ein 23-Jähriger und Polizisten in der Leonberger Südrandstraße bis hinein ins Wohngebiet Ezach. Die Beamten, die am Mittwoch gegen 18 Uhr mit einem zivilen Dienstfahrzeug an einer roten Ampel in der Südrandstraße standen, beobachteten einen BMW-Fahrer, der mit quietschenden Reifen vom Gelände einer Tankstelle raste und in Richtung der Autobahnabfahrt Leonberg-West davonbrauste.