Der Mann flüchtet vor einer Polizeikontrolle

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Freitag gegen 22.15 Uhr. Der Fahrer war mit seinem BMW bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B 10 in Höhe Eberdingen-Hochdorf aufgefallen, worauf er vor der anschließenden Kontrolle flüchtete. Er missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr zunächst auf der L 1136 Richtung Hochdorf, dann über Hemmingen und Schwieberdingen zurück auf die B 10 in Richtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Zuffenhausen fuhr der BMW-Fahrer auf die A 81 und mit hoher Geschwindigkeit weiter Richtung Süden.