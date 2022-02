Frau wird ins Krankenhaus gebracht

Die Polizei, darunter auch mehrere Streifen des Ludwigsburger Polizeipräsidiums, verfolgte die 35-Jährige bis nach Leonberg, wo sie schließlich kurz nach der Autobahnabfahrt Leonberg-West um 19.15 Uhr gestoppt werden konnte. Dabei fuhr die Frau auf zwei Einsatzfahrzeuge auf. Ein Beamter des Polizeipräsidiums Ulm zog sich leichte Verletzungen zu. Bevor die Einsatzkräfte die 35-Jährige erreichen konnten, zog sie sich auf noch ungeklärte Weise eine Verletzung im Brustbereich zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. In ihrem Auto wurde eine Pistole aufgefunden, bei der es sich augenscheinlich um eine Schreckschusswaffe handelt. Die A 8 in Richtung Karlsruhe war aufgrund des Einsatzes bis etwa 22.20 Uhr gesperrt.