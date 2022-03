Vereitelter Betrug in Gerlingen 37-Jähriger schraubt an Geldautomat

Gerlingen - Ein 37 Jahre alter Tatverdächtiger befindet sich seit Sonntagnachmittag in Untersuchungshaft, nachdem er in Gerlingen versucht hatte, einen Geldautomaten zu manipulieren. Nach Angaben der Polizei soll sich der Mann am Samstag gegen 13.20 Uhr mit einem Schraubendreher an dem Karteneinschub des Automaten in der Schulstraße zu schaffen gemacht haben. Mutmaßlich wollte er so an Kartendaten gelangen, die wiederum auf gefälschte Karten kopiert werden können. Dabei handelt es sich um das sogenannte „Skimming“.