Vereinssport Erste Gehversuche unterm Dach und im Freien

Relativ gelassen, was die wochenlange Hallenschließung betrifft, ist Tobias Müller in seiner Funktion als Handball-Trainer des Württembergligisten SV Leonberg/Eltingen gewesen. „Die Saison wurde ohnehin abgebrochen und zurzeit haben wir offizielle Saisonpause. Wichtig ist aber, dass man jetzt vor allem für die Kinder etwas bietet.“ Mit seiner Mannschaft startete er in der Zeit, als alles runter gefahren wurde, eine Ausdauer-Challenge. „Die Jungs sind Sportler, die machen eh immer was“, sagt Müller, der mit Hilfe von Video-Meetings in ständigem Kontakt mit ihnen ist. „Solange wir nicht mit dem Ball und zumindest im Zweikampf trainieren können, macht das in der Halle keinen Sinn.“ Auch wird er in absehbarer Zeit nicht mit der kompletten Mannschaft ins Fitnessstudio gehen können. „Wir sind in Kleingruppen auf der Beach-Anlage, ich krieg die Jungs auch ohne Geräte gut trainiert“, sagt Tobias Müller.