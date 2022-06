Vereinsjubiläum Für eine Reichsmark zur SVGG

Das „Schmuckkästchen“ wird am 13. Juli des Jahres 1951 offiziell eingeweiht. Jetzt gibt es auch ein Vereinsheim – aus den beiden ehemaligen Schützenhäusern entsteht die legendäre „Texas Hütte“. Sie wird weit über die Grenzen von Hirschlanden und Schöckingen bekannt.

Aufstieg in die B-Liga

Mit der Einweihung der Karl-Koch-Halle (Turn- und Festhalle) im Jahr 1954 entsteht auch die Turnabteilung unter der Leitung von Erwin Kocher und Alfred Hildebrand. Erfolge kommen: Die Fußballer steigen in der Saison 1957/58 als Staffelmeister der C-Klasse im Bezirk Enz-Murr in die Kreisliga B auf. Rüdiger Zentgraf wird württembergischer Meister im Kugelstoßen.

Zum ersten Gaukinderturnfest am 25. Juni 1961 kommen über 400 Kinder aus dem Turngau Leonberg und absolvieren ihre turnerischen und leichtathletischen Disziplinen. Mittag gegessen wird in Privathaushalten. Als das Turnfest am 23./24. Juni 2007 zum vierten Mal in Hirschlanden stattfindet, treffen sich dort 2000 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 14 Jahren zum sportlichen Wettstreit.

Die SVGG Hirschlanden-Schöckingen wächst weiter. Die Abteilungen Tischtennis (1965), Ski (1985), Tanzen, Karate (beide 1995), Volleyball (2006), Badminton (2017) kommen dazu. Im Jahr 1982 wird die 1000er-Mitgliedermarke geknackt.

Erster Kunstrasen im Jahr 2001

Und auch baulich tut sich so einiges. Am 21. September weiht der Hirschlander Bürgermeister Alfred Fögen die neue Sportanlage und das fast fertige neue Vereinsheim ein. Der stark beanspruchte Rasenplatz muss entlastet werden. Im November 1974 ist es soweit: der Ascheplatz wird seiner Bestimmung übergeben. Das Einlagespiel bestreiten Gemeinderäte aus Ditzingen und Hirschlanden. 2001 hat die Asche ausgedient. Aus dem Platz wird ein Kunstrasenfeld.

Kindersportschule und Bikepark

Ein zweites kommt am 16. Juni 2003 hinzu. Ein knappes Jahr zuvor hatte es den Spatenstich für das Sportzentrum gegeben. Dieses wird am 17. und 18. Juli 2004 offiziell eröffnet. Als Meilenstein in der Vereinsgeschichte gilt die Ansiedlung der Kindersportschule am 1. Juli 2005. In Schöckingen entsteht im Jahr 2019 ein Bikepark. Jugendliche arbeiten kräftig mit, leisten rund 2000 Arbeitsstunden.

Nachdem der Sportbetrieb durch die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 teilweise bis ganz zu Erliegen kommt, folgt in diesem Jahr der Neustart. Mit einem neuen Vorsitzenden: Stephan Schwarz übernimmt das Amt am 20. Mai und ist damit Nachfolger von Karl Zuberbühler, Karl Hekel, Karl Schäuffele, Richard Ansel, Robert Schäuffele, Alfred Fögen, Siegfried Schäuffele und Hans-Willi Kraft. Der Mitgliedsbeitrag wird übrigens inzwischen in Euro abgebucht. Er kostet 96 im Jahr für Erwachsene und 56 Euro für Kinder und Jugendliche.

Jubiläumswochenende

Feierlichkeiten

Der 75. Geburtstag der SVGG Hirschlanden-Schöckingen wird am Wochenende 2./3. Juli auf dem Sportgelände Seehansen gefeiert. Am Samstag ist offizieller Festbeginn um 17 Uhr. Um 18 Uhr startet die Radio Energy-Party. Der Sonntag wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeläutet und steht von 11.30 Uhr an unter dem Motto Sport-Mitmach-Tag für alle.

Aktionen

Das Programm am Sonntag wird auf dem Sportgelände an drei Schauplätzen präsentiert. Auf der Bühne heißt es von 12 Uhr an: Bodyfit (inklusive Mitmach-Programm), Rhythmische Sportgymnastik, TSF Ditzingen Fechten, Karate und Hip-Hop. Die Aktionen in der Sporthalle beginnen um 11.30 Uhr. Geboten werden Badminton, Ninja-Parcours (Bewegungslandschaft), Vorführung Turnen/Trampolin, Rhythmische Sportgymnastik und Karate. Auf dem oberen Kunstrasen stehen von 11.30 Uhr an unter anderem Dosenwerfen, Fußball-Darts, Handball-Torwandwerfen, Geschwindigkeitsschießen auf dem Programm. Um 13 Uhr starten eine Trekking-Tour und eine Citybike-Tour sowie um 14.30 Uhr eine Mountainbike-Tour (eigenes Fahrrad und Helm erforderlich).