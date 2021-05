Vereinsheim des SV Perouse Die Stadt schießt Geld für die Sanierung zu

Der Sportverein hat für die Arbeiten an dem 1978 gebauten Vereinsheim ein Angebot in Höhe von knapp 52 500 Euro erhalten. Es geht im Wesentlichen um den Abriss und Neubau der Außentreppe und einen neuen Terrassen-Belag mit Abdichtung (insbesondere für die Räume im Untergeschoss). Auch ein neues Geländer mit Handläufen muss her und die Entwässerung muss erneuert werden. Weil bei Sanierungen im Gebäudebestand des Vereinsheims immer mit Überraschungen gerechnet werden muss, wurden zusätzlich rund 7500 Euro eingeplant. Somit betragen die Kosten 60 000 Euro.