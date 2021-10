Vereinsförderung Zuschuss für Vereinsheim-Sanierung

Kreis Böblingen - Wichtige Unterstützung in schwierigen Zeiten: Der Württembergische Landessportbund (WLSB) fördert in diesem Jahr 399 Bauprojekte von Mitgliedervereinen mit über 7,8 Millionen Euro. Der allergrößte Teil der Zuschussanträge wurde dabei für Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten an Sportstätten und Vereinsgebäuden gestellt. Nur in jedem siebten Fall beantragten die Vereine beim WLSB Gelder für neue Spielfelder oder Umkleideräume. Im Sportkreis Böblingen konnte der WLSB insgesamt 23 Sportvereine berücksichtigen. Sie erhalten für ihre 28 Bauprojekte mit Kosten von 11 744 920 Euro einen Zuschuss über 1 075 720 Euro. „Gerade im zweiten Coronajahr ist diese Unterstützung für manchen Verein existenziell“, unterstreicht Sportkreispräsident Ekkehard Fauth aus Aidlingen.