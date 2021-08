Vereine in Heimsheim Wer bekommt den Wasserzuschuss?

So hat der mit 1100 Mitgliedern größte Verein in der Schleglerstadt, der TSV Heimsheim, für seine Plätze, die er von der Stadt in Erbpacht bekommen hat, in den Jahren 2010 bis 2018 durchschnittlich rund 1700 Kubikmeter Wasser jährlich benötigt. Bis zur Änderung der „Richtlinien über die Förderung der Vereine in Heimsheim“ übernahm die Stadt 90 Prozent der Wasserkosten. Seit Anfang 2020 gilt, dass sie für den TSV bis zu 850 Kubikmeter übernimmt, für den Tennisclub bis zu 820 Kubikmeter. Für andere Heimsheimer Vereine ist keine Kostenübernahme für die Wasserversorgung vorgesehen.