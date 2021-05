Vereine in Heimsheim Der TSV bleibt auf den Wasserkosten sitzen

Jürgen Troll konnte die Einwände nicht nachvollziehen. Von einer Ungleichbehandlung könne hier nicht die Rede sein. „Wir haben in Heimsheim keinen vergleichbaren Verein wie den TSV, wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen.“ Eine Zusage an den TSV bedeute nicht automatisch eine Zu- oder Absage an andere Vereine. „Jeden Antrag muss man individuell betrachten.“

Trinkwasser ist ein hohes Gut

Doch es blieb nicht das einzige Gegenargument. Martin Häcker (Bürger für Heimsheim) stellte klar: Das Thema Trockenheit habe man damals sehr wohl auf dem Schirm gehabt. Genau darum gehe es. „Wir sprechen hier von Trinkwasser“, betonte er. „Wir werden zukünftig auch mit unserer eigenen Quelle Probleme bekommen und können nicht unendlich viel Trinkwasser abgeben.“

Andere Ratsmitglieder wie Gaby Wulff (BfH) konnten sich mit dem Vorschlag der Verwaltung eher anfreunden. „Ich sehe es auch so, dass wir nicht ins Unermessliche bezuschussen können, andererseits sind die Vereine durch die Pandemie schon genug gebeutelt“, sagte sie. Trotzdem überwog am Ende die Zahl der Antragsgegner. Über die weiteren Anträge, die in der Folge des TSV-Schreibens eingegangen sind, wird in späteren Sitzungen entschieden.