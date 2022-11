Obst, Gemüse Backwaren – im neuen Domizil des Vereins Freefood sind beste Lebensmittel zur Abholung angerichtet. Ein kleiner fester Kern von Ehrenamtlichen hat sich mit weiteren Mitstreitern zur Aufgabe gemacht, nicht nur selbst nachhaltig zu leben, sondern dies auch ins öffentliche Bewusstsein zu bringen – noch ehe es eine entsprechende EU-Richtlinie gibt, die in Planung ist. Was übrig ist, wenn Ware an die Tafelläden abgegeben ist, steht Freefood zu Verfügung, dem Verein, der inzwischen 70 Mitglieder hat. Die Ehrenamtlichen holen ab – bisher im Privatwagen – und geben es in der zweiten Wochenhälfte von Donnerstag an, jeweils von 14 Uhr bis 19 Uhr , weiter, kostenlos. Fortan im neuen Domizil, in der Bachstraße 13. Dort, in einem umgebauten, einstigen Stall, befindet sich zudem das Café Lebenswert. Dieses soll zum Verweilen einladen, das Miteinander stärken – und all jenen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, zum Austausch dienen: Warum nur Lebensmittel retten?