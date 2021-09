Verdi-Streik der Busfahrer Ärger um Ausfälle im Altkreis Leonberg

Betroffen war auch die Theodor-Heuss-Realschule. An den Schulbushaltestellen in Perouse und am Heuweg hätten Kinder bis zu eine halbe Stunde warten müssen, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Franziska Schimo-Lott. „Keiner wusste vom Streik“, berichtet sie. „Für die Kinder war die Situation nicht lustig.“ Unter den wartenden Schülerinnen und Schülern seien auch einige Erstklässler gewesen. „Die sind schnell verunsichert und wissen dann gar nicht, was sie machen sollen.“ Der Streikzeitpunkt zu Beginn des neuen Schuljahres sei nicht ideal.

Kurzfristige Streikansage hatte Grund

„Das ist natürlich eine unschöne Situation, die in Rutesheim zusammengekommen ist“, betont Andreas Schackert, der Verdi-Landesfachbereichsleiter für Verkehr. „Ich habe auch volles Verständnis für Eltern, die sich beschweren.“ Die kurzfristige Streikansage bei der Firma Seitter sei ein Ausnahmefall gewesen – eine Ausnahme mit Grund. „Wir haben die Omnibusunternehmen in der Region zum Streik aufgerufen und hatten dabei bestimme Unternehmen im Blick“, erklärt er. In der ursprünglichen Streikplanung wären die Mitarbeiter der Firma Seitter nicht dabei gewesen. Diese hätten sich am Montagnachmittag selbst bei der Gewerkschaft gemeldet und den Wunsch nach einer Teilnahme am Streik geäußert.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wöhr-Standort in Weissach bleibt erhalten

Viel Verständnis für die daraufhin spontan ausgesprochene Streikansage und den Ausfall der Schulbusse hat der Unternehmer Alf Seitter unterdes nicht: „Das hat mit Arbeitskampf nichts mehr zu tun, da geht es um die Sicherheit von Kindern“, sagt er am Mittwochnachmittag. „Verdi hat in diesem Streik ganz klar falsche Akzente gesetzt.“ Eine punktuelle Bestreikung wie die der vergangenen Tage „verändert nichts.“

Arbeitsbedingungen „unter aller Sau“

Streikgrund ist für Verdi unter anderem die Pausenregelung bei vielen privaten Busunternehmen in Baden-Württemberg: Fahrplanbedingte Pausen, etwa an Endhaltestellen, werden nicht bezahlt. „Die Busfahrer haben Zwölf-Stunden-Schichten, können in dieser Zeit ihre Familie nicht sehen, bekommen dann aber nur acht Stunden bezahlt“, empört sich Andreas Schackert.

In Sachen Pausenregelung bestehe ganz klar Handlungsbedarf, sagt auch Alf Seitter. Das sei in seinem Unternehmen zwar nicht die Regel, „kommt aber auch mal vor“. Er findet: Hier müsse bei Landkreisen und Land angesetzt werden, die bei den entsprechenden Auftragsausschreibungen natürlich das private Omnibusunternehmen mit dem günstigsten Angebot wählen würden.

Für die Fahrgäste ist jetzt erst einmal Rückkehr in gewohnte Bahnen angesagt: Ab Donnerstag wird nicht mehr gestreikt. Vor der nächsten Tarifverhandlung am 21. September sind laut Verdi keine weiteren Aktionen geplant.