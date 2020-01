Magstadt - Hoch ist das Risiko, eher gering die Beute: Zwei unbekannte Räuber haben in der Nacht zum Mittwoch in Magstadt eine Tankstelle in der Straße Im Aichern überfallen. Sie erbeuteten dabei mehrere hundert Euro. Trotz einer raschen Fahndung konnten die Täter bisher nicht gefasst werden.