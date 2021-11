Verbindungsstraße nach Leonberg Höfinger Hang ist bald wieder offen

Leonberg - Der Hang an der Straße von Leonberg nach Höfingen ist gerichtet und so wird die Strecke der Landesstraße 1136 am Montag, 15. November, wieder freigegeben – mit einiger Verzögerung. Das teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit, das die 2,7 Millionen Euro teure Sanierung der Straße, die Erneuerung der Entwässerung sowie die Sicherung der Felsböschungen am ehemaligen Steinbruch in Auftrag gegen hatte.