Verwaltung: Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis

Im Vorfeld zur Ratssitzung hat sich der ADFC noch einmal persönlich in einer Email an alle Ratsmitglieder gewandt. Bei einigen Punkten lenkt die Verwaltung tatsächlich ein. Letztlich bleibt sie aber dabei: „Auch wir sagen: Ein Radweg entlang der K 1013 wäre besser als keiner und auch besser als der bestehende Waldweg“, formuliert es der Erste Beigeordnete, Peter Müller. Aber es gehe hier um eine Abwägung. Und der Nutzen eines neuen Radwegs und selbst einer Asphaltierung stünden in keinem Verhältnis zu dem erforderlichen Eingriff in die Natur und dem nötigen Aufwand. Das Hauptargument der Gegner: Ein neuer Radweg an dieser Stelle – zumal wenn parallel dazu bereits ein guter Waldweg verläuft – würde nicht genug Menschen dazu bringen, vom Auto aufs Rad umzusteigen.