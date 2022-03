Veranstaltungen in Rutesheim Finanzspritze für Kultur und Sport

Sport, Kultur und Musik

Bezuschusst wird das internationale Tennis-Jugendturnier. Seit 2012 war es nicht nur in der Altersklasse der U16-Jährigen, sondern auch bei den U14-Jährigen in der höchsten Kategorie angesiedelt, und deshalb wurde seither ein zusätzliches Budget von rund 15 000 Euro jährlich benötigt. Hinzu kommt, dass der frühere Hauptsponsor Mercedes Benz seit 2013 ausgestiegen ist. Trotzdem fanden die Wettkämpfe statt und 2019 ging bereits das 22. Turnier in jährlicher Folge mit den Endspielen in Rutesheim über die Bühne. 2018 wurde gleichzeitig ein U 18-Turnier erfolgreich ausgerichtet. Das war auch 2019 und 2021 – nach einjähriger Corona-Zwangspause im Jahr 2020 – wieder so und ist auch künftig geplant.