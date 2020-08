Veranstaltungen im Altkreis Leonberg Fünfte Jahreszeit auf Corona-Sparflamme?

Weiler Fasnet soll stattfinden

„Wir lassen uns die Fasnet nicht nehmen“, sagt Michael Borger, der Vorstand der Narrenzunft AHA Weil der Stadt, mit Nachdruck. Man plane derzeit alle Umzüge und Fahrten wie gewohnt. „Es wird eine Fasneteröffnung am 11.11. geben und eine Fasnetverbrennung. Was dazwischen passiert, das können wir im Dezember noch entscheiden“, sagt Borger. Denn noch immer ist unklar, wie die Landesverordnung bezüglich großer und kleiner Veranstaltungen ab November aussehen wird. Noch bis einschließlich 31. Oktober sind Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern untersagt. „Wir wollen niemanden in Gefahr bringen“, sagt der AHA-Vorstand. Deshalb plane man alles in Absprache mit der Stadtverwaltung. „Aber die Fasnet darf nicht ausfallen!“ So wie etwa zuletzt 1991 während des Golfkriegs, an dem deutsche Soldaten indirekt beteiligt waren. „Damals wurde politischer Druck aufgebaut, dass wir hier nicht fröhlich feiern können, wenn da unten Menschen sterben“, erinnert sich Michael Borger.