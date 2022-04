Veranstaltungen am Wochenende Der Altkreis feiert in den Mai

Lesen Sie aus unserem Angebot: Neues Heim für Narren und den Fanfarenzug

Leonberg Maibäume sucht man diesem Jahr vergebens in Leonberg. Weder auf dem Marktplatz in der Altstadt, noch auf dem Kirchplatz in Eltingen und den anderen Stadtteilen wird einer aufgestellt. Gefeiert wird aber trotzdem, etwa beim THW Leonberg in der Mollenbachstraße. Das Maibockfest beginnt am Samstag, 30. April, um 15 Uhr. Um 19 Uhr gibt es ein Maßkrug-Stemmen. Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter. Auf dem Gelände gilt die 3G-Regel. Bereits am Samstag laden 70 Künstler an 26 Stationen von 19 bis 1 Uhr zur Langen Kunstnacht in der und um die Altstadt ein.

Rutesheim Klassisch in den Maifeiertag hineingetanzt wird beim großen Benefizkonzert für die Ukraine in der Bühlhalle, Robert-Bosch-Str. 51. Die Coverband Groove Commission spielt Hits aus sechs Jahrzehnten. Der Eintritt ist frei, aber es wird um Spenden für die Ukraine gebeten. Los geht es am Samstag, 30. April, 21 Uhr. Die Stadt Rutesheim unterstützt die Benefizaktion, indem sie die Bühlhalle kostenlos stellt.

Altkreis Erstmals fährt am 1. Mai der „Strohgäu-Bummler“ als Ergänzung zum Feurigen Elias, dem historischen Dampfzug. Die Abfahrtszeiten in Weissach sind 8.43 Uhr, 11.43 und 14.43 Uhr, in Korntal um 10.16 Uhr, 13.16 und 17.16 Uhr. Zusätzlich gibt es noch einen abendlichen Anschlusszug um 17.55 Uhr ab Weissach, der in Heimerdingen Anschluss an die regulären Züge der Strohgäubahn bietet. Eine Hin- und Rückfahrkarte im Strohgäu-Bummler kostet für Erwachsene 11,50 Euro, für Kinder und Familien werden vergünstigte Fahrkarten angeboten. Tickets gibt es auf www.ges-ev.de.