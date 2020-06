Veränderungen im Strohgäu Im Pfarramt bleibt das Licht aus

Auch in Ditzingen gibt es Veränderungen: Im April hat Renate Egeler die Gemeinde in Hirschlanden verlassen, Markus Joos in Heimerdingen geht Ende August, und Traugott Plieninger hat seine Stelle im Dekanat bereits an Pfingsten verlassen. Und die Stelle in Kallenberg, dem kleinen Stadtteil von Korntal-Münchingen, ist auch schon eine Weile vakant.