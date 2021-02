Vater-Kind-Treff online Eine Rakete fliegt durchs Wohnzimmer

Essig, Backpulver, ein Luftballon, eine leere Flasche – das waren die Utensilien für eines von sechs Experimenten im Online-Vater-Kind-Treff der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Leonberg. Die Kinder und auch die Papas waren gespannt, was passiert, wenn man das Backpulver in den Luftballon füllt, den Luftballon über die mit etwas Essig gefüllte Flasche stülpt und das Backpulver aus dem Luftballon in die Flasche rieseln lässt.