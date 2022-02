Schlägerei an der Klinik?

In wieweit die vier jungen Männer, die am Abend des 15. Februar im Anschluss an die Randale aufgrund einer vermeintlichen Schlägerei gemeldet worden waren, ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, steht nicht abschließend fest. Drei dieser Personen, ein 19-, ein 20- und ein 25-Jähriger waren im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nahe des Krankenhauses kontrolliert worden.