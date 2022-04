Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend eine Glasscheibe der Stadthalle Leonberg in der Römerstraße eingeworfen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 20 Uhr, Tatwaffe war vermutlich ein Stein. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Stadtpark und Berliner Straße.